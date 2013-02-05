Спасен мальчик, которого похититель 7 дней держал в бункере

Сам Дайкс убит, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции.

Драма началась 29 января. Дж.Дайкс потребовал у водителя школьного автобуса, в салоне которого находились пятилетние дети, высадить двух учеников, а когда тот отказался - убил его из пистолета. После этого преступник похитил ребенка и скрылся в бункере, построенном за собственным домом.

Все эти дни полиция вела переговоры со злоумышленником.

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Соседи рассказывают о нездоровой психике ветерана. Они охарактеризовали его как "бомбу замедленного действия" и сообщили о пугающем поведении мужчины - об убийстве собак металлической трубой и угрозах местным жителям за "езду по его газону". Кроме того, он был уверен, что за ним постоянно следят власти.

По данным полиции, Дж.Дайкс находился под следствием. 30 января мужчина должен был предстать перед судом за угрозы физической расправой, передает РосБизнесКонсалтинг.