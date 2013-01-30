В США мужчина убил водителя школьного автобуса и держит ребенка в заложниках

Об этом по информации ABC News сообщает Lenta.ru.

При этом, по данным 48 News, в заложниках оказался мальчик. Преступник удерживает ребенка в течение нескольких часов, укрывшись в подземном бункере. Полиция ведет с ним переговоры по рации. К утру 30 января ребенка освободить не удалось.

На место стянуты представители оперативных служб, в том числе саперы, хотя сообщений о взрывчатке в распоряжении нападавшего не поступало. Жители ближайших домов эвакуированы.

Злоумышленник вошел в школьный автобус около 16 часов 29 января, когда дети возвращались с занятий. Мужчина приказал школьникам выйти, но схватил одного, а затем четырежды выстрелил в водителя. Тот скончался на месте от полученных ранений. Дети добежали до ближайшей церкви, где укрылись. Сообщается, что все они в порядке, но находятся в состоянии шока.

Позже школьники рассказали, что преступник пытался схватить двоих детей, но сумел удержать только одного.

Местный житель по имени Майк Крил (Mike Creel) заявил, что опознал в нападавшем своего соседа. По словам Крила, тот спрятался вместе с ребенком в самодельном бомбоубежище. Крил рассказал, что сосед жил на этом месте около двух лет, и бомбоубежище было одной из первых построек на его участке.