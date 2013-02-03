Google вложит 82 млн долларов в французские СМИ

Корпорация Google согласилась выплатить 82 млн долларов французским газетам и другим изданиям для поддержки их цифрового издательского дела в рамках подписанного 1 февраля соглашения между компанией и правительством Франции, передает Los Angeles Times.

Согласно сообщению, инвестиция Google является частью сделки между компанией и правительством Франции, которая завершает спор по поводу того, что поисковая система должна платить за фрагменты статьи, которые появляются на Google поиске.

Обе стороны подписали договор после нескольких месяцев переговоров.

«Правительство Франции назвало данное соглашение "счастливым заключением", которое облегчит переход прессы в цифровой мир», - сказано в сообщении.

«По условиям соглашения, Google будет создан новый фонд по работе с французскими издателями, чтобы помочь увеличить их онлайн-доходы, используя наши рекламные технологии», - отмечается в сообщении со ссылкой на слова исполнительного председателя Google Эрика Шмидта

В тоже время Франция является одной из нескольких европейских стран, которые выдвинул идею взимания с Google, когда он использует фрагменты текста.

Также компания Google предупредила о том, что если Франция ввела плату, это может снизить французские новости в результатах поиска.