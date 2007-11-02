Сегодня на минтинг против Саакашвили оппозиция соберет 100 тысяч человек

Тысячи сторонников грузинской оппозиции провели прошлую ночь в столице страны Тбилиси перед запланированным на сегодня митингом протеста против правления Президента Михаила СААКАШВИЛИ. Как сообщает Би-Би-Си, лидеры объединенной оппозиции Грузии надеются провести беспрецедентный по масштабам митинг, собрав до 100 тысяч демонстрантов.

Они обвиняют Президента М.СААКАШВИЛИ в том, что его администрация отвернулась от народа, погрязла в коррупции и развалила экономику Грузии. Кроме того, оппозиция требует провести парламентские выборы весной, а не осенью следующего года.

Демонстранты с флагами заполнили главную улицу перед грузинским парламентом. Они настроены спокойно, но решительно.

Как известно, основные оппозиционные партии Грузии в прошлом месяце объединились и развернули общенациональную антиправительственную кампанию с главным требованием - досрочные выборы.

По словам одного из лидеров грузинской оппозиции, бывшего министра в правительстве М.СААКАШВИЛИ Георгия ХАИНДРАВЫ, сегодняшний митинг является началом новой волны гражданских протестов в Грузии.

"Для Грузии это огромный демократический поворотный момент. Это демократическая эволюция - с нас уже хватит революций. Теперь весь мир может увидеть, что означает гражданское общество в Грузии. Я считаю, что в Грузии началось время серьезной, настоящей демократии", - отмечает Г.ХАИНДРАВА.

По словам лидеров оппозиции, их акция имеет международный характер. Ожидается, что в Берлине, Афинах и Страсбурге также пройдут мирные манифестации в поддержку митингующих в Тбилиси.

В то же время, как сообщают некоторые грузинские средства информации, в Тбилиси вошли армейские подразделения. По некоторым данным, в столицу Грузии прибыли более десяти грузовых автомобилей с солдатами.

Однако в Министерстве обороны эту информацию не подтверждают.

По сообщениям, полиция перекрывает дороги к столице, останавливает транспортные средства и отбирает у водителей документы.