Клинтон впервые не стала исключать вероятность участия в президентских выборах

"И президент, и я глубоко переживаем за то, что будет с нашей страной в будущем. И, вы знаете, я не думаю, что он или я можем предсказать, что случится завтра или в следующем году", - сказала Клинтон в первом совместном интервью с президентом США Бараком Обамой, передает РИА Новости.

"Я все еще госсекретарь США, я вне политики. Я не должна слушать такие вопросы", - отметила Клинтон, отвечая на просьбу прокомментировать слухи о том, что Обама может поддержать ее кандидатуру.

Госсекретарь США впервые не стала исключать возможность участия в президентской гонке. Ранее она неоднократно говорила, что решила покончить с выборными постами и планирует заняться правозащитной деятельностью.