Клинтон впервые не стала исключать вероятность участия в президентских выборах
07:32, 28 января 2013Мир
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон, в ближайшее время покидающая свой пост, отказалась отвечать на вопрос о том, планирует ли она принять участие в следующих президентских выборах.
Клинтон подумывает над тем, чтобы баллотироваться в президенты?
"И президент, и я глубоко переживаем за то, что будет с нашей страной в будущем. И, вы знаете, я не думаю, что он или я можем предсказать, что случится завтра или в следующем году", - сказала Клинтон в первом совместном интервью с президентом США Бараком Обамой, передает РИА Новости.
"Я все еще госсекретарь США, я вне политики. Я не должна слушать такие вопросы", - отметила Клинтон, отвечая на просьбу прокомментировать слухи о том, что Обама может поддержать ее кандидатуру.
Госсекретарь США впервые не стала исключать возможность участия в президентской гонке. Ранее она неоднократно говорила, что решила покончить с выборными постами и планирует заняться правозащитной деятельностью.
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