Рэпер PSY выступит на инаугурации президента Южной Кореи

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря избранного президента.

Слухи о том, что PSY может выступить на инаугурации, появились еще 18 января, однако официально подтвердились только сейчас.

Торжественное мероприятие состоится 25 февраля. На него пригласят 60 тысяч человек, в том числе простых граждан Южной Кореи, подавших заявку на сайте мероприятия. Какие песни исполнит PSY, неизвестно.

Пак Кын Хе, кандидат от правящей партии «Сэнури» и дочь убитого диктатора Пак Чон Хи, была избрана президентом Южной Кореи 19 декабря. Она станет первой женщиной, возглавляющей это государство.

Рэпер PSY прославился в 2012 году клипом на песню «Gangnam Style», который стал самым просматриваемым роликом в истории YouTube: на данный момент его посмотрели более миллиарда раз.

Певцу уже приходилось выступать перед высокопоставленными людьми. В декабре 2012 года PSY выступил на Рождественском концерте в Вашингтоне, среди зрителей которого был президент США Барак Обама. До этого, в октябре, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун признал, что рэпер обошел его по популярности, став самым известным гражданином Южной Кореи в мире. Пан Ги Мун исполнил вместе с PSY несколько движений из танца «Gangnam Style», отмечает Lenta.ru.