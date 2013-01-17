МАГАТЭ так и не договорилась с Ираном по его ядерной программе

Переговоры между МАГАТЭ и Ираном завершились в четверг в иранской столице без достижения существенных результатов, передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

По словам главного переговорщика МАГАТЭ по иранской ядерной программе Германа Накертца, целью переговоров является окончательное соглашение по структурному подходу к решению ядерной проблемы Ирана. Также ведомство заявляло о необходимости доступа своих специалистов на военную базу в городе Парчин, где, по мнению экспертов, могли проводиться ядерные эксперименты.

Переговоры в Тегеране продолжались два дня, ожидается, что в пятницу утром делегация МАГАТЭ вернется в Вену.

США, а также некоторые другие страны Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.