Саакашвили говорит, что не собирается распускать парламент

Ранее премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в интервью газете "Резонанси" заявил, что готов предоставить президенту возможность распустить парламент и пойти на новые парламентские выборы.

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"У меня нет никаких подобных планов. Я не верю, что они могут выполнить все обещания, однако пусть народ увидит все сам. Я по-настоящему хочу дать им возможность выполнить все обещания грузинскому населению", - заявил М.Саакашвили в прямом эфире грузинских телеканалов сегодня, передают РИА «Новости».

По итогам парламентских выборов в Грузии 1 октября победила коалиция "Грузинская мечта"во главе с миллиардером Б.Иванишвили. "Единое национальное движение", которое являлось правящей партией со времен "революции роз", перешло в оппозицию.