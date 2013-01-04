У Саакашвили могут забрать право назначать временное правительство

Парламентское большинство Грузии уже имеет нужное количество голосов для принятия конституционных поправок, заявил депутат Коба Давиташвили, пишет Грузия-Онлайн.

По его словам, в случае принятия поправок президент не сможет назначить исполняющих обязанности правительства, и эту поправку уже могут поддержать 100 депутатов, количество, достаточное для принятия изменений в Конституцию.

Депутат прокомментировал план президента, согласно которому он может заменить правительство и распустить парламент.

«Президент имеет право распустить парламент, если тот дважды не утвердит состав правительства. Хотя не может распустить парламент меньше, чем через шесть месяцев после выборов, а также за шесть месяцев до истечения собственных полномочий. Именно поэтому Саакашвили назначил парламентские выборы 1 октября, поскольку спешил. Все было рассчитано, чтобы хотя бы два дня у него оставалось для роспуска парламента. Он рассчитывал, что правительственный кризис достигнет своего пика в начале апреля, отставка правительства начнется в январе, следующим шагом должна была стать замена правительства исполняющих обязанности Кабинета министров, а затем – роспуск парламента. На это мы заявили, что не боимся роспуска парламента и новых выборов. Просто у Михеила Саакашвили не будет полномочий назначать исполняющих обязанности правительства», - заявил Коба Давиташвили.