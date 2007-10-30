Пять из десяти крупнейших компаний мира оказались китайскими

Крупнейшая китайская компания по страхованию жизни China Life Insurance 29 октября обошла по рыночной капитализации американскую телекоммуникационную корпорацию AT&T, передает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. Первая стоит 259,1 миллиарда доллара, а вторая - 254,1 миллиарда.

Таким образом, в списке десяти самых крупных компаний китайских стало пять - China Life, China Mobile, Industrial & Commercial Bank of China и China Petroleum & Chemical. Впрочем, только две из этих компаний входят в пятьдесят крупнейших по выручке.

Американских компаний в списке только три. Это Exxon Mobil (первое место), General Electric и Microsoft. В десятку также входят российский "Газпром" и англо-голландская Royal Dutch Shell.

Как отмечает агентство, за год ведущий китайский фондовый индекс вырос на 169 процентов. Для сравнения, американский S&P 500 увеличился только на 8,2 процента.