Об этом сообщает сегодня Интернет-версия бельгийской газеты Le Soir.

По данным издания, один вертолет Hercules C-130 уже вылетел с базы Мельсбрука, что неподалеку от Брюсселя, в Мали. Еще один такой же вертолет должен прибыть в Мали из Чада, где он сейчас находится. Кроме того, к отправке готов медицинский вертолет Agusta A-109.

Издание также отмечает, что формальное решение о направлении вертолетов было принято сегодня на заседании правительства страны в узком кругу.

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В Мали для обслуживания вертолетов также будут направлены 70 военнослужащих Бельгии. При этом, как отметил сегодня министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс, бельгийские военные не будут участвовать в боевых действиях.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Мали обострилась в последние недели: боевики экстремистских группировок оккупировали северные районы страны, начали нападать на позиции правительственных войск и в центральной части страны. На помощь правительственным войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. На следующий день малийская власть объявила о введении чрезвычайного положения на всей территории страны и о всеобщей мобилизации.