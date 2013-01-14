Состояние здоровья Чавеса улучшилось

"Несмотря на ослабленное здоровье после хирургической операции, проведенной 11 декабря, в последние дни состояние президента улучшилось, - отметил министр. – Легочная инфекция находится под контролем, Чавес - в сознании", сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем не менее, по словам руководителя ведомства, главе государства все еще нужно "специальное лечение" для того, чтобы решить проблемы, связанные с дыхательной недостаточностью, вызванной легочной инфекцией.

У.Чавес вылетел на Кубу в начале декабря 2012 года, поскольку нуждался в проведении хирургической операции в связи с обнаружением злокачественной опухоли. Четвертая по счету операция была сделана в Гаване 11 декабря. Власти сообщили, что она продолжалась шесть часов и прошла с осложнением в виде кровотечения, которое хирургам удалось остановить. Вслед за этим правительство проинформировало венесуэльцев о том, что у пациента была обнаружена инфекция дыхательных путей, однако его состояние оценивалось как "стабильное".