Эстонские гимназистки хотят служить в армии

Об этом сообщило Эстонское телевидение со ссылкой на Международный центр оборонных исследований.

С апреля 2013 года в Эстонии вступает в силу новый закон, позволяющий девушкам в возрасте от 18 до 27 лет служить в армии: повесток им присылать не будут, о своем желании пойти в армию они должны сообщить сами.

"Условия обучения должны быть равными. Но без сомнений, необходимы некоторые изменения в бытовых условиях... Поэтому женщины могут поступить на службу только в те батальоны, где есть соответствующие условия", - сказала директор департамента оборонных ресурсов минобороны страны Кайри Рикко.