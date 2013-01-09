Эстонские гимназистки хотят служить в армии
02:42, 09 января 2013Мир
793 0
Не менее 7% девушек, заканчивающих в этом году гимназии, собираются на военную службу, еще 26% не исключают такой возможности.
Об этом сообщило Эстонское телевидение со ссылкой на Международный центр оборонных исследований.
С апреля 2013 года в Эстонии вступает в силу новый закон, позволяющий девушкам в возрасте от 18 до 27 лет служить в армии: повесток им присылать не будут, о своем желании пойти в армию они должны сообщить сами.
"Условия обучения должны быть равными. Но без сомнений, необходимы некоторые изменения в бытовых условиях... Поэтому женщины могут поступить на службу только в те батальоны, где есть соответствующие условия", - сказала директор департамента оборонных ресурсов минобороны страны Кайри Рикко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter