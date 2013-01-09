Султан запретил немусульманам произносить слово Аллах

"Султан принял решение и постановил, что слово "Аллах"является священным и эксклюзивным для мусульман, а немусульманам пользоваться им в Селангоре воспрещается", - заявил в этой связи секретарь совета по делам ислама штата. Султан Селангора, добавил он, также дал указание соответствующим госорганам принимать решительные меры против тех, кто нарушит этот запрет на территории штата. В свою очередь, вице-премьер Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что султан, как высшая инстанция штата по всем связанным с исламом вопросам, имеет полное право принять подобное решение.

Малайзия, поясняет РИА "Новости", состоит из 13 штатов: в девяти из них правят наследственные султаны, которые также избирают каждые пять лет президента Малайзии, а остальными четырьмя управляют губернаторы. Государственная религия страны - ислам, который исповедуют примерно 60% от ее 28-миллионного населения, однако мусульманами в этой многонациональной стране являются преимущественно малайцы. Христиан в Малайзии около 9%, в основном это этнические китайцы и индийцы.

Несколько лет назад Высокий суд Малайзии отменил введенный ранее правительством запрет христианским СМИ употреблять слово "Аллах"для обозначения Бога. Запрет также распространялся на малайский перевод Библии - при том что другого слова для именования Бога в этом языке не существует. Сразу же после этого по Малайзии прокатилась волна нападений на христианские церкви и ответных атак на мечети и мусульманские залы для совместной молитвы. В 2010 году решение об отмене запрета было приостановлено в ожидании апелляции, срок слушания которой не назначен и по сей день.