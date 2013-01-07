Только один голос во время принятия бюджета вызвал роспуск парламента Мальты

Об этом передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Роспуск ожидался после того, как при голосовании по бюджету страны на 2013 год правящая на Мальте Националистическая партия во главе с премьер-министром Лоуренсом Гонци потерпела поражение.

Один из членов этой партии, занимавшей чуть больше половины мест в парламенте (35 из 69), отказался поддерживать представленный проект бюджета, что решило исход голосования.