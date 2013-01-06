ЕС ответил Асаду: Президент должен оставить пост

”Мы тщательно изучим, есть ли что-то новое в его (Б.Асада) речи, но мы продолжаем придерживаться мнения, что Асад должен оставить пост и передать власть новому правительству”, - заявила К.Эштон, передает РИА «Новости».

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Как сообщалось, Б.Асад представил сирийскому народу свое видение ситуации в стране и предложил план поэтапного выхода из кризиса, в частности обязательство иностранных государств прекратить финансовую поддержку террористов, созыв правительственной конференции по национальному диалогу, создание нового правительства, разработку новой конституции и объявление всеобщей амнистии.

Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 60 тыс. человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.