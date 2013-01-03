В Турции арестовали экс-главу Генштаба
16:35, 03 января 2013Мир
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В Стамбуле арестовали бывшего главу Генерального штаба вооруженных сил Турции Хакки Карадаи.
Хакки Карадаи / Фото akimiyet.com
Экс-главу Генштаба взяли под стражу в его собственном доме, пишет Радио "Свобода".
Отмечается, что арест связан с попытками следствия прояснить роль военных в свержении первого в Турции правительства исламистов в 1997 году, так называемого "мягкого переворота".
Тогдашнего премьера Неджметтина Эрбакана вынудили подать в отставку, обвинив в попытках повысить влияние ислама в политике. Эрбакана был одним из первых членов исламистских партий, пришедший к власти в результате выборов.
Расследование по этому делу началось в прошлом году.
Турецкие военные традиционно, со времен Ататюрка, позиционируют себя, как гаранты светских основ государства.
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