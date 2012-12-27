В Турции протестуют против установки ракет НАТО

Радары Patriot после размещения в Газиантепе смогут обнаруживать объекты в воздушном пространстве над вторым по величине городом Сирии — Алеппо, а также провинцией Идлиб. Еще два ЗРК, обслуживаемые и управляемые военнослужащими ФРГ, планируется разместить на территории провинции Кархаманмараш в 70-90 км от сирийской территории, передают СМИ. Они, по мнению военных экспертов, играют роль второго эшелона, прикрывая в том числе позиции американских комплексов. Предоставленные Германией Patriot планируется развернуть в Турции к 1 февраля будущего года, сообщает rosbalt.ru.

Еще две батареи, из Нидерландов, будут развернуты в городе Адана, чтобы вести слежение за воздушным пространством над восточной частью Средиземного моря, включая сирийские порты Латакия и Тартус.

Тем временем представители оппозиционной режиму премьера Реджепа Эрдогана коммунистической партии провели митинг протеста против установки противоракет Patriot. По данным иранского канала Press TV, под лозунгами "НАТО, вон из Турции!" и подобными накануне на улицах турецкой столицы собрались не менее тысячи человек.

Как сообщалось, развертывание, которое состоится в течение ближайших нескольких недель, будет иметь исключительно оборонительный характер. "Оно не предназначено для поддержки бесполетной зоны или любой другой наступательной операции. Его цель состоит в сдерживании любых угроз Турции, в защите населения и территории Турции и для де-эскалации кризиса на юго-восточной границе НАТО", — подчеркнул представитель альянса.

Напомним, Турция во второй половине ноября обратилась к НАТО с просьбой о предоставлении ей систем Patriot для защиты от возможного воздушного нападения со стороны Сирии. Совет НАТО 4 декабря на уровне глав МИД поддержал просьбу Анкары. По данным турецких СМИ, ЗРК планируется разместить в провинциях Диярбакыр, Малатья и Газиантеп на юго-востоке страны. Командный пункт, с которого они будут управляться, будет находиться в Германии на базе НАТО в Рамштайне. ЗРК уже размещались на турецкой территории — в 1991 и 2003 годах, во время первой и второй иракских войн, однако по назначению не применялись.