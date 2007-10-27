Памятник Екатерине ІІ сегодня открыли и в Тирасполе

Памятник Российской императрице Екатерине ІІ установлен в субботу, 27 октября, в Тирасполе.

Тем самым власти Тирасполя увековечили память о русской императрице, по указу которой сначала была построена крепость, а затем и сам город.

Ранее планировалось установить памятник 14 октября во время торжеств в связи с 215-й годовщиной основания города, однако по техническим причинам открыте пернесли на 27 октября.

Бронзовый бюст поставили на центральной площади города напротив памятника Суворову в сквере на берегу Днестра.

Рядом в ближайшее время будет установлен еще один бюст - инженеру русской армии Францу Деволану, непосредственно проектировавшему и строившему крепость в Тирасполе в конце XVIII века.

Изготовлены памятники по проекту одесского скульптора Александра ТОКАРЕВА, сообщили в администрации Тирасполя.