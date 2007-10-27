По поводу вторжения в Ирак Турция проконсультируется со США

Представитель турецкого командования Ясар БЬЮКАНИТ заявил, что Анкара примет окончательное решение по вопросу о военной операции против курдских боевиков на севере Ирака только после консультаций с США.

Как сообщает радио «Свобода», генерал подчеркнул важность намеченной на 5 ноября встречи перемьер-министра Турции Реджепа ЭРДОГАНА с президентом США Джорджем БУШЕМ.

Вашингтон призывает урегулировать ситуацию на турецко-иракской границе дипломатическим путем.

Анкара угрожает провести масштабную операцию против баз боевиков Курдской рабочей партии, расположенных на севере Ирака - в автономном районе Курдистан.