В отеле Стамбула 20 иностранных туристов отравились газом

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает РИА «Новости».

По данным газеты Zaman, рано утром из отеля Modern Sultan были госпитализированы 21 иностранный турист и два сотрудника гостиницы, некоторые из пострадавших находились без сознания.

Национальная принадлежность пострадавших туристов пока неизвестна. Каким именно газом они отравились, также не сообщается.