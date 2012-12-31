В отеле Стамбула 20 иностранных туристов отравились газом

10:51, 31 декабря 2012
Мир
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Более 20 иностранных туристов сегодня были госпитализированы после отравления газом в отеле Стамбула.

капельница

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает РИА «Новости».

По данным газеты Zaman, рано утром из отеля Modern Sultan были госпитализированы 21 иностранный турист и два сотрудника гостиницы, некоторые из пострадавших находились без сознания.

Национальная принадлежность пострадавших туристов пока неизвестна. Каким именно газом они отравились, также не сообщается.

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