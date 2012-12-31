В отеле Стамбула 20 иностранных туристов отравились газом
10:51, 31 декабря 2012Мир
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Более 20 иностранных туристов сегодня были госпитализированы после отравления газом в отеле Стамбула.
Некоторые из пострадавших находились без сознания
Об этом сообщают турецкие СМИ, передает РИА «Новости».
По данным газеты Zaman, рано утром из отеля Modern Sultan были госпитализированы 21 иностранный турист и два сотрудника гостиницы, некоторые из пострадавших находились без сознания.
Национальная принадлежность пострадавших туристов пока неизвестна. Каким именно газом они отравились, также не сообщается.
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