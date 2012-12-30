Авиакомпания хвалится надежностью самолетов Ту-204

Авиакомпания Red Wings не намерена отказываться от эксплуатации самолетов Ту-204 после ЧП в аэропорту Внуково, сообщила авиакомпания в своем микроблоге в Twitter.

Принадлежавший Red Wings самолет Ту-204 в субботу выкатился за взлетную полосу в столичном Внуково и загорелся. Погибли пять человек, еще трое находятся в больницах. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора. Предварительная причина ЧП — ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело, сообщают РИА Новости.

"Авиакомпания Ред Вингс не намерена отказываться от эксплуатации самолетов ТУ-204", — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что ТУ-204 — один из самых надежных самолетов и соответствует всем российским и международным авиационным требованиям.