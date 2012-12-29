В США снегопад унес 17 жизней
09:40, 29 декабря 2012Мир
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Жертвами снегопадов и проливных дождей, обрушившихся на северо-восточные и центральные районы США ранее на этой неделе, стали 17 человек.
Восновном люди погибли в крупных ДТП
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на американские СМИ, в основном люди погибли в крупных ДТП, вызванных обледенением автодорог. Несколько человек были задавлены упавшими деревьями.
Кроме того, более 260 тыс американцев из-за непогоды остались без электричества. В некоторых штатах, таких как Нью-Гэмпшир, а также в северной части штата Нью-Йорк, выпало более 50 см снега. Из-за непогоды были отменены более 1,5 тыс авиарейсов.
Снег выпал даже в штате Арканзас, который находится недалеко от побережья Мексиканского залива. Как отмечают синоптики, ”наступающий Новый год здесь отметят со снегом впервые с 1926 года”.
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