В Казахстане разбился военный самолет – 27 погибших

"На борту воздушного судна Ан-72 находились 7 членов экипажа, 20 военнослужащих, в том числе временно исполняющий обязанности директора погранслужбы полковник Турганбек Стамбеков", - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости начальник департамента по ЧС Южно-Казахстанской области Валихан Дережепов, связь с самолетом пропала примерно в 19.00 (17.00 мск). В 19.01 (17.01 мск) поступило сообщение от работника карьера по добыче гравия, что неподалеку от города Чимкента упал летательный аппарат и горит.

Ранее источник в силовых ведомствах республики сообщил, что потерпевший крушение самолет принадлежал пограничной службе комитета национальной безопасности Казахстана.

Дережепов рассказал, что к месту падения самолета, которое находится в непосредственной близости от областного центра - города Чимкента, были направлены спасатели и пожарные.

"Помощь спасателей не понадобилась, самолет сгорел полностью, остались только фрагменты".