СМИ: Президент Италии распустил парламент страны
18:06, 22 декабря 2012Мир
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Президент Италии Джорджо Наполитано в субботу распустил национальный парламент в связи с правительственным кризисом, говорится в заявлении президентской канцелярии.
Джорджо Наполитано распустил парламент
Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя спикеров обеих палат законодательного органа, сообщают РИА Новости.
После роспуска парламента на Апеннинах должны состояться парламентские выборы, которые, скорее всего, пройдут 24 февраля, поскольку, согласно основному закону страны, голосование должно быть назначено в течение 70 дней после роспуска парламента.
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