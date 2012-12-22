В Пакистане разъяренная толпа сожгла заживо осквернителя Корана

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным местной полиции, на следующее утро после того, как мужчина провел ночь в мечети одной из деревень на юге Пакистана, там были обнаружены обугленные страницы священных для мусульман текстов.

Узнав об этом, жители деревни избили мужчину, а затем передали его полиции. Однако через несколько часов полицейский участок штурмом взяла толпа из 200 человек.

Обвиненного в осквернении Корана мужчину выволокли на улицу и сожгли заживо. Около 30 нападавших были арестованы, семеро полицейских - отстранены от работы.