На МКС полетели новые космонавты

Об этом УНИАН сообщили в Центре управления полетами.

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции, 19 декабря в 16 часов 12 минут 35 секунд по московскому времени с космодрома Байконур осуществлён запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-07М», - говорится в сообщении.

На борту ТПК «Союз ТМА-07М» члены экипажа длительной экспедиции МКС-34/35 – российский космонавт Роман Романенко, канадский астронавт Кристофер Хадфилд и американский астронавт Томас Машбёрн.

Сообщается, что после отделения ТПК «Союз ТМА-07М» от последней ступени ракеты-носителя специалисты в ЦУПе (г. Королёв Московской области) приступили к управлению его полётом.

В течение последующих двух суток экипаж «Союза ТМА-07М» осуществит манёвры по сближению со станцией.

21 декабря в 18.12 транспортный пилотируемый корабль пристыкуется к исследовательскому модулю МИМ-1 «Рассвет» российского сегмента МКС.

Как сообщал УНИАН, на станции сейчас продолжают работу участники 34-й длительной экспедиции на МКС Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд.