В Китае арестовывают за слухи о конце света

По сведениям агентства Синьхуа, около трети задержанных – приверженцы христианской секты "Бог всемогущий".

Участники этого религиозного объединения убеждены, что день 21 декабря войдет в историю человечества. С этого времени погаснет Солнце, а, кроме того, прекратится подача тепла и света в дома.

Китайские власти обвиняют задержанных в распространении заведомо ложных слухов. Свои взгляды сторонники скорого Конца света пропагандировали открыто, некоторые из них даже использовали для этого громкоговорители.

О первых задержаниях стало известно еще 15 декабря, замечает РосБизнесКонсалтинг. Тогда под стражу были взяты четверо жителей города Чунцин. С тех пор задержания прошли в провинциях Цинхай, Сычуань, Шэньси и Хубэй.