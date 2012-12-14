Президент Палестины передал благодарность муфтию Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ).

В пресс-службе отметили, что 13 декабря посол Палестины Мохаммед Асаад нанес визит в Духовное управление мусульман Украины, где встретился с Муфтием Украины шейхом А.Тамимом.

Во время встречи посол вручил Муфтию памятный подарок от Президента Палестины, а также «передал от него слова признательности за выдающуюся роль в деле сохранения арабской и исламской идентичности, сохранении культурных традиций и укреплении дружбы между народами Украины и Палестины».

В свою очередь Муфтий Украины выразил благодарность за оказанное внимание и подчеркнул, что курс ДУМУ и дальше будет продолжаться на основе развития, сотрудничества и сохранения дружественных отношений.