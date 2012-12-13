Новым главой ВТО будет уже не европеец
22:16, 13 декабря 2012Мир
822 0
Новым руководителем Всемирной торговой организации после француза Паскаля Лами, чей мандат на этом посту заканчивается 31 августа 2013 года, не станет представитель Европы, считает еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт.
ВТО возглавит не европеец
Об этом передают РИА «Новости».
"Он, безусловно, будет не из Европы", - приводит его слова на пресс-конференции в Женеве после встречи с П.Лами.
Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter