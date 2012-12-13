Новым главой ВТО будет уже не европеец

Об этом передают РИА «Новости».

"Он, безусловно, будет не из Европы", - приводит его слова на пресс-конференции в Женеве после встречи с П.Лами.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).