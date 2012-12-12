МИД Беларуси направил посольству Литвы ноту из-за очередей на границе
Министерство иностранных дел Беларуси направило посольству Литвы ноту в связи с увеличением очередей грузового транспорта на границе двух государств.
Об этом УНИАН сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных. «В ноте выражена озабоченность белорусской стороны в связи с относительным ухудшением обстановки на границе и увеличением очереди грузового транспорта на выезде из Беларуси. Особенно проблемной является ситуация на пункте пропуска «Каменный Лог - Мядининкай», - сказал А.Савиних.
«Согласно действующих договоренностей стороны обязаны оформлять на белорусско-литовской границе 600 грузовых транспортных средств в сутки. Однако с 5 декабря 2012 года эта условие литовской стороной не выполняется », - добавил А.Савиних.
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По его словам, белорусская сторона просит Литву обеспечить надлежащее выполнение ранее достигнутых договоренностей.
Как сообщал УНИАН, сложная ситуация на границе Беларуси и Литвы возникла после того, как 5 декабря по подозрению в получении взяток были задержаны 29 таможенников литовского пункта пропуска «Мядининкай».
По данным Литовской национальной ассоциации грузоперевозчиков, пропускная способность пункта «Мядининкай» после этого упала в четыре раза.
Справка УНИАН. По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, 10 декабря во второй половине дня на белорусско-литовской границе на выезде из Беларуси в Литву находились в три раза больше грузовиков, чем в Латвии и Польше вместе взятых. На 9 часов утра 11 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог - Мядининкай» на въезде в Беларусь в очереди находились 440 автопоездов, на выезд - 550.