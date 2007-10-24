СМИ: турецкая армия вошла в Северный Ирак

Подразделения турецкой армии, взявшие в плотное кольцо курдских сепаратистов на границе с Ираком, вошли в Северный Ирак, сообщает местная газета "Ени Шафак".

Как отмечает РИА «Новости», по утверждению газеты, турецкий спецназ, поддерживаемый вертолетами, проводит операцию по преследованию боевиков, истребители F-16 и артиллерия наносят точечные удары по лагерям Рабочей партии Курдистана (РПК) на глубине до 50 километров сопредельной территории.

Газета "Заман", со своей стороны, сообщает, что операция с использованием авиации проводится на глубину 40 километров. По ее данным, США проинформированы о проведении трансграничной операции, и с американской стороной осуществляется обмен разведывательной информацией.

Информация газет пока не получила подтверждение из других источников, прежде всего военных.