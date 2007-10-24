Япония, США и Австралия заверяют, что их союз не будет военным

Формируемый Японией, США и Австралией тройственный союз не направлен против какой либо третьей страны, заявил министр иностранных дел Японии Масахико Комура.

По его словам, сотрудничество Японии, США и Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе не является фактически созданием военного союза.

"Эти три страны имеют в акватории Тихого океана общие интересы и общую систему ценностей. О военном союзе речи не идет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.