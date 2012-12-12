Депутат Госдумы: сотни тысяч людей имеют и украинский, и российский паспорт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Мы прекрасно понимаем, что сотни тысяч, если не миллионы людей имеют и российский, и украинский паспорт. Это правда", - сказал Д.Саблин.

По его словам, это вызвано сильным переплетением родственных связей граждан двух стран, где часто дети и родители проживают в разных странах, но ездят друг к другу. "Лично я знаю много людей, у которых есть и российские, и украинские паспорта", - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что внесенные в Госдуму изменения в закон о гражданстве, которые предусматривают предоставление российского гражданства соотечественникам по упрощенной схеме, вызвали очень большой резонанс.

"Мы поняли, что нам помимо этих поправок надо вносить поправки в закон "О соотечественниках" и четко определить, кто такие соотечественники, чтобы четко понимать, кто может претендовать на упрощенное получение гражданства РФ", - сказал он.

В.Джабаров сообщил, что вопрос о предоставлении гражданства РФ соотечественникам без отказа от национальных паспортов пока находится в стадии дискуссии.

В то же время, он уверен, что после создания Евразийского союза вопрос гражданства потеряет свою актуальность.

"Сейчас мы должны помочь нашим соотечественникам, которые по воле судьбы оказались после 1992 года вне пределов исторической родины", - сказал В.Джабаров.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября В.Джабаров, комментируя подготовленные в верхней палате российского парламента и находящиеся на рассмотрении в Госдуме поправки к закону о гражданстве РФ, сообщил, что власти России до конца года планируют упростить механизм получения российского гражданства, в первую очередь для 25 млн граждан стран СНГ.

В.Джабаров отметил, что отменяется необходимость соблюдения пятилетнего срока проживания в России и наличия вида на жительство. Не требуются и подтверждение законного источника существования, а также сдача экзамена по русскому языку.

«Не зная глубины вопроса, многие решили, что мы приглашаем практически всех граждан бывшего Советского Союза стать гражданами России. Это не так», - сказал В.Джабаров. Он пояснил, что речь идет об упрощенном получении гражданства именно соотечественниками, к числу которых относятся представители коренных народов, населяющие территорию Российской Федерации в ее современных границах.

29 ноября В.Джабаров заявил, что граждане Украины, которые не являются российскими соотечественниками, смогут получить гражданство РФ по упрощенной схеме в случае, если они или их предки проживали на территории современной России.