Сенатор предлагает упростить переход в российское гражданство

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сегодня в ходе парламентских слушаний «О законодательных аспектах совершенствования работы с соотечественниками, проживающими за рубежом», отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«В том случае, если дело не в их национальности (не являются российскими соотечественниками - УНИАН), а в том, проживали ли их предки на территории нынешней РФ, но потом переехали в Украину, и сейчас они захотят восставить российское гражданство, то они смогут это сделать (по упрощенной схеме)», - сказал В.Джабаров, комментируя поправки к закону о гражданстве РФ.

По его словам, остальные украинцы смогут претендовать на получение российского гражданства по обычной процедуре.

При этом В.Джабаров подчеркнул, что очень сложно прогнозировать, когда будет приняты такие поправки, поскольку еще не было первого чтения в Госдуме.

В.Джабаров подчеркнул, что давно настало время решить этот вопрос. «Это должен быть закон, который удовлетворил бы, в первую очередь, всех российских граждан и соотечественников, которые хотели бы получить российское гражданство», - сказал он.

По словам В.Джабарова, законопроект предполагает, что претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной системе смогут этнические русские, а также представители народов, исторически проживавших на территории России в ее современных границах.

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При этом В.Джабаров сообщил, что законопроект предлагает отказ от гражданства страны пребывания, если человек хочет получить гражданство РФ по упрощенной схеме. «Это вопрос спорный. Наверное, к этой теме надо еще вернуться», - сказал он и добавил, что над законопроектом работа будет продолжена.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября В.Джабаров, комментируя подготовленные в верхней палате российского парламента и находящиеся на рассмотрении в Госдуме поправки к закону «О гражданстве РФ», сообщил, что власти России до конца года планируют упростить механизм получения российского гражданства, в первую очередь для 25 млн граждан стран СНГ.

По его мнению, необходимо снять все барьеры перед российскими соотечественниками, которые захотят стать гражданами России.

В частности, В.Джабаров отметил, что отменяется необходимость соблюдения пятилетнего срока проживания в России и наличия вида на жительство. Не требуются и подтверждение законного источника существования, а также сдача экзамена по русскому языку.

«Не зная глубины вопроса, многие решили, что мы приглашаем практически всех граждан бывшего Советского Союза стать гражданами России. Это не так», - сказал В.Джабаров. Он пояснил, что речь идет об упрощенном получении гражданства именно соотечественниками, к числу которых относятся представители коренных народов, населяющие территорию Российской Федерации в ее современных границах.