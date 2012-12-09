Названо имя главного конкурента Ангелы Меркель на будущих выборах

Имя главы правительства будет названо по итогам выборов в бундестаг, которые состоятся осенью 2013 года. Штайнбрюк является главным соперником нынешнего канцлера Ангелы Меркель, представляющей блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС), в борьбе за этот пост, сообщают РИА Новости.

За выдвижение Штайнбрюка проголосовали 542 делегата съезда (93,45%). Как отмечают эксперты, для политика было крайне важно преодолеть «психологический барьер» в 93%. Именно столько голосов 14 лет назад при выдвижении в канцлеры набрал Герхард Шредер, и этот результат стал худшим в истории СДПГ.

Пока СДПГ, согласно данным различных опросов, отстает блока ХДС/ХСС в среднем на 10%. В частности, как свидетельствуют данные исследования, проведенного неделю назад социологическим центром Emnid, за блок Ангелы Меркель на выборах в бундестаг готовы проголосовать 38% немцев, за социал-демократов, которых на выборы поведет Штайнбрюк, - 28%.