Эстония запретила Nord Stream проводить исследования в своих водах

Компания Nord Stream в августе направила МИД Эстонии ходатайство, в котором попросила дать разрешение на проведение в экономической зоне страны в Балтийском море исследования коридора шириной четыре километра. Цель исследований - оценить возможности строительства в рамках проекта Nord Stream третьей и, возможно, также четвертой нитки газопровода.

Правительство Эстонии, обосновывая отказ, отметило, что согласно эстонским законам "в выдаче разрешения на исследования может быть отказано, если проводящая исследование вод компания может получить информацию о полезных ископаемых Эстонии и возможностях их использования, а также если план исследований предусматривает бурение на континентальном шельфе, использование взрывчатых веществ, сброс вредных веществ в море", сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 8 октября т.г., спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод "Северный поток" (Nord Stream) начал поставки газа по двум линиям.

8 октября председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Он подчеркнул, что до 31 января будущего года планируется подписать меморандум по созданию новых газотранспортных мощностей через Балтийское море в Европу. По его словам, одна из ниток может быть предназначена для поставок российского газа в Великобританию.

"Северный поток" - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность "Северного потока" составит 55 млрд куб. м газа в год.