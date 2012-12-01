Авиакатастрофа в Конго: погибли 32 человека, в том числе украинский пилот

Как передает Reuters со ссылкой на представителя Красного Креста, спасатели продолжают поиски в районе аэропорта столицы страны, города Браззавиль, где накануне, 30 ноября, грузовой самолет разбился при посадке. Предполагается, что жертв может быть больше. По информации Agence France-Presse, около 20 человек были ранены и доставлены в больницы.

Как отмечает Lenta.ru, ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли пять граждан Армении. По данным пресс-службы Главного управления гражданской авиации Армении, они работали в Конго на контрактной основе. Кроме того стало известно, что на месте крушения обнаружено тело пилота, который был гражданином Украины. Экипаж Ил-76, как правило, состоит из трех-четырех человек, однако о судьбе других пилотов на данный момент информации нет.

По данным источника France-Press, самолет был зарегистрирован в местной компании Avia Services. По информации местных чиновников, транспортный самолет мог перевозить не только груз. Они предполагают, что на борту могли быть и пассажиры, число которых установить пока невозможно.

Ил-76, направлявшийся из города Пуэнт Нуар в Браззавиль, расположенный в 400 километрах, совершал посадку в шторм и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого машина врезалась в дом и в здание, где располагался бар, и скатился в овраг.