Москву парализовал ледяной дождь

Ледяной дождь усугубил последствия сильного снегопада, начавшегося в Москве еще в среду днем: пешеходы и автолюбители с трудом передвигаются по дорогам мегаполиса, передает РИА Новости.

Люди, боясь поскользнуться, ищут наименее заснеженные пути, чтобы добраться до метро. Им пытаются помочь коммунальщики, которые борются со снегом и наледью. Автомобилисты вынуждены тратить много времени на очистку своих машин от большого количества снега и ледяной корки.

Непогода серьезно осложнила жизнь мегаполиса: город встал в пробках, пешеходам тоже приходится нелегко, так как дворники не успевают разгребать сугробы, а коммунальные службы работают в непрерывном режиме.

Всего за несколько дней в городе, как ожидается, выпадет месячная норма осадков, сугробы достигнут полуметровой высоты.

Ледяной дождь — достаточно редкое для России природное явление, вызванное большой разницей температур воздуха на высоте и у поверхности земли. Это твердые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Москва уже имеет печальный опыт ликвидации последствий ледяного дождя: в конце декабря 2010 года в результате ледяного дождя в столице было повалено несколько тысяч деревьев, наблюдалось сильное обледенение тротуаров, в Подмосковье было серьезно нарушено электроснабжение.