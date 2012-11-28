В ЕС считают, что России за год не управиться со своими визовыми проблемами

Россия и ЕС завершили обсуждение плана по достижению безвизового режима лишь в 2011 году.

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Несмотря на это, планы Москвы весьма оптимистичны: до конца 2012 года завершить реализацию первого и второго блоков ПДЛВ относительно документов и незаконной миграции, до саммита "Россия-ЕС" в июне 2013 года — закончить работу с третьим и четвертым блоками (общественный порядок, безопасность, правовое сотрудничество и внешние связи), пишет КоммерсантЪ-Украина. Само соглашение в Москве надеются подписать в декабре 2013 года.

Впрочем, в Евросоюзе заявления России считают необоснованными.

"Россияне говорят, что технических проблем нет, но, с нашей точки зрения, это не так,— заявил дипломатический источник в Брюсселе.— В РФ серьезная проблема с мигрантами, и она становится все острее. Есть претензии к работе границ. Кроме того, существует катастрофическая проблема с коррупцией, которая затрагивает и сферу защищенности документов. Мы сильно сомневаемся, что все это можно исправить за год". Собеседник считает, что процесс отмены виз между РФ и ЕС находится "в самом начале" и потому "о каких-то сроках говорить преждевременно".