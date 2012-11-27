МИД РФ переживает, что Украина раньше договорится о безвизовом режиме с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал посол по особым поручениям МИД России Анвар Азимов.

«Будет политически неправильно, если ЕС договорится о безвизовом режиме с Украиной прежде, чем с Россией», - подчеркнул он.

При этом А.Азимов заявил, что отмена виз может быть только встречной.

По его словам, Россия будет вынуждена сделать соответствующие выводы, если к концу 2013 года не начнется диалог между Россией и Евросоюзом по безвизовому режиму.

Посол заявил, что все технические вопросы отмены визового режима между РФ и Евросоюзом решены.

А.Азимов считает, что ЕС должен принять политическое решение в пользу безвизового режима.

«Наши планы - добиться отмены визового режима к 2014 году, когда в Сочи будет проходить Олимпиада, - вполне реальны. Технические параметры для этого готовы», - сказал он.