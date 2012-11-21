В России запретили доступ к части материалов YouTube

Как сообщается на странице Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, адрес youtube.com внесли в него 21 ноября по решению Роспотребнадзора.

Также на сайте отмечается, что решение №203 было вынесено 14 ноября. Причины внесения видеохостинга в реестр были неизвестны, пишет Lenta.ru.

При этом, 3 ноября Роскомнадзор получил от Google и YouTube официальные контакты. По ним ведомство должно было уведомлять ресурсы о найденной на них запрещенной информации.

После огласки ситуации пресс-служба Роспотребнадзора объяснила, что в реестр запрещенных сайтов внесли не весь видеохостинг YouTube, а только некоторые из его страниц с запрещенным материалом.

По закону, владельцам сайтов и хостинг-провайдерам дается трое суток с момента уведомления для того, чтобы удалить вредную информацию. К ней в первую очередь относится детская порнография, пропаганда наркотиков и суицида.