Турецкая армия приведена в состояние повышенной готовности

Дислоцированная в приграничных с Ираком районах крупная группировка турецкой армии приведена в состояние повышенной готовности, сообщают местные СМИ.

Вдоль границы отмечена повышенная военная активность, в частности, наращивается переброска сухопутных и бронетанковых подразделений. Передвижение конвоев осуществляется в сопровождении вертолетов, передают информагентство Dogan и газета "Миллиет".

По их данным, в регионе с инспекционными поездками находятся главком сухопутных войск Турции, командующий второй полевой армией, командиры подразделений регулярной армии и жандармских войск.

Сообщается также о том, что дислоцированные в Северном Ираке вертолеты армии США активизировали разведывательные полеты вдоль границы с Турцией, отмечает РИА «Новости».

17 октября парламент Турции проголосовал за предоставление правительству страны полномочий на проведение военных действий в Северном Ираке сроком на один год для проведения операций против боевиков сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

"План действий" в связи с принятым парламентом решением будет обсужден на предстоящем 24 октября заседании Совета национальной безопасности Турции.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу на юго-востоке Турции за независимость курдов. Этот конфликт унес около 40 тысяч жизней.