ЕС признал Нацкоалицию оппозиции легитимным представителем Сирии

20:22, 19 ноября 2012
Мир
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Главы МИД 27 стран Евросоюза объявили в понедельник о признании Национальной коалиции оппозиции в Сирии, которая провозгласила себя легитимным представителем сирийского народа.

Асаду отказали в легитимности, фото vestikavkaza.ru

"ЕС считает их (членов коалиции оппозиции) законными представители чаяний сирийского народа", - говорится в заключениях по итогам обсуждения министрами вопроса ситуации в Сирии, пишет РИА "Новости".

Соглашение о формировании Национальной коалиции оппозиции, которая должна представлять интересы всех противников действующего сирийского президента Башара Асада, было подписано 11 ноября в столице Катара Дохе. К настоящему времени ее признали единственным легитимным представителем сирийского народа арабские страны Персидского залива, ряд членов Лиги арабских государств, а также Турция.

Франция, активно выступающая за отстранение от власти президента Сирии Башара Асада, ранее заявила о признании и намерении аккредитовать в Париже посла от Нацкоалиции.

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