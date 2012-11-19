ЕС признал Нацкоалицию оппозиции легитимным представителем Сирии

"ЕС считает их (членов коалиции оппозиции) законными представители чаяний сирийского народа", - говорится в заключениях по итогам обсуждения министрами вопроса ситуации в Сирии, пишет РИА "Новости".

Соглашение о формировании Национальной коалиции оппозиции, которая должна представлять интересы всех противников действующего сирийского президента Башара Асада, было подписано 11 ноября в столице Катара Дохе. К настоящему времени ее признали единственным легитимным представителем сирийского народа арабские страны Персидского залива, ряд членов Лиги арабских государств, а также Турция.

Франция, активно выступающая за отстранение от власти президента Сирии Башара Асада, ранее заявила о признании и намерении аккредитовать в Париже посла от Нацкоалиции.