Турецкий премьер назвал Израиль "террористическим государством"

"Израиль — террористическое государство. То, что он творит (в Газе), является терроризмом", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на "Исламской шуре (встрече) Евразии", в которой участвуют религиозные деятели и богословы из Европы и Азии.

Как сообщает РИА Новости, Эрдоган призвал международные организации "занять позицию в связи с несправедливостью в Газе".

"Лидеры (государств), с которыми мы разговариваем, заявляют, что Израиль использует свое право на оборону. Он и нападает, и использует право на оборону! Что это за справедливость такая?", — продолжил глава турецкого правительства.

Обвинив ООН в бездействии в связи событиями в Газе, Эрдоган заявил, что не доверяет этой организации.

"Если говорить о том, в какой степени вы доверяете ООН, я скажу, что не доверяю", — отметил турецкий премьер, назвав структуру ООН "несправедливой".

Премьер посетовал, что "среди постоянных членов СБ ООН нет ни одной мусульманской страны".

Эрдоган также обвинил Израиль в невыполнении принятых в его отношении резолюций ООН.

"Израиль до сегодняшнего дня не выполнил около 100 принятых в его отношении резолюций. Были ли против него введены санкции? Нет! Где же справедливость?" — отметил премьер.