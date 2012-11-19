Турецкий премьер назвал Израиль "террористическим государством"

15:32, 19 ноября 2012
Мир
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Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган в понедельник назвал Израиль, проводящий военную операцию в секторе Газа, "террористическим государством".

Эрдоган также обвинил Израиль в невыполнении резолюций ООН / wikipedia

"Израиль — террористическое государство. То, что он творит (в Газе), является терроризмом", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на "Исламской шуре (встрече) Евразии", в которой участвуют религиозные деятели и богословы из Европы и Азии.

Как сообщает РИА Новости, Эрдоган призвал международные организации "занять позицию в связи с несправедливостью в Газе".

"Лидеры (государств), с которыми мы разговариваем, заявляют, что Израиль использует свое право на оборону. Он и нападает, и использует право на оборону! Что это за справедливость такая?", — продолжил глава турецкого правительства.

Обвинив ООН в бездействии в связи событиями в Газе, Эрдоган заявил, что не доверяет этой организации.

"Если говорить о том, в какой степени вы доверяете ООН, я скажу, что не доверяю", — отметил турецкий премьер, назвав структуру ООН "несправедливой".

Премьер посетовал, что "среди постоянных членов СБ ООН нет ни одной мусульманской страны".

Эрдоган также обвинил Израиль в невыполнении принятых в его отношении резолюций ООН.

"Израиль до сегодняшнего дня не выполнил около 100 принятых в его отношении резолюций. Были ли против него введены санкции? Нет! Где же справедливость?" — отметил премьер.

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