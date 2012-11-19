США присоединяются к чествованию жертв Голодомора в Украине

Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом от имени его пресс-секретаря Джея Карни, передает радио «Свобода».

«Мы чтим миллионы людей, которые утратили свои жизни во время этой катастрофы… которая была умышленной попыткой сломать волю украинского народа», - подчеркивается в заявлении.

«Это дань мужества и стойкости украинского народа, который не отказался от своего достоинства, универсальных прав и суверенитета даже во времена невероятной жестокости. Нынешняя борьба украинцев за развитие демократии, которая поддерживает эти вечные ценности, – это также увековечение памяти погибших», - заявили в Белом доме.

Как сообщалось, 19-23 ноября – поминальная неделя памяти жертв Голодомора. 24 ноября в 16.00 в Украине зажгут свечи в память о погибших во время Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.