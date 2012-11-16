В США на дорогу рухнул истребитель F-22 Raptor

Пилот самолета успел катапультироваться. Сейчас он находится на территории авиабазы, где ему была оказана медицинская помощь. Информации о других пострадавших не поступало, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Причина крушения самолета неизвестна.

В мае 2012 года на полеты истребителей F-22 Raptor были наложены жесткие ограничения. В частности, пилотам было предписано находиться не далее, чем в получасе лета от авиабазы. Такие меры были приняты в связи с технической неисправностью этой модели самолетов, из-за которой у пилотов возникало удушье при полете на большой высоте.

Ограничения были сняты министром обороны США Леоном Панеттой в июле 2012 года, когда были выяснены точные причины возникновения гипоксии у пилотов.

Справка: F-22 на сегодняшний день является единственным стоящим на вооружении истребителем пятого поколения и самым дорогим истребителем в мире. Себестоимость одного истребителя с учётом всех косвенных затрат и при ожидаемом объёме производства составляет около 350 миллионов долларов. По состоянию на ноябрь 2012 года, в лётных происшествиях было потеряно пять истребителей F-22 Raptor: