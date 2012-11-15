У Компартии Китая новый генеральный секретарь

Об этом, подводя итог первого пленума ЦК 18-го созыва, сообщает агентство Синьхуа.

Первый пленум ЦК КПК прошел по итогам завершившегося в среду 18-го Всекитайского съезда Компартии. Решением пленума был избран генсек партии, а также новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Си Цзиньпин вошел в обновленный наполовину состав ЦК, а затем решением пленума ЦК сохранил свою позицию в политбюро, в ПК политбюро ЦК, а также занял пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

Помимо партийного руководства, Си Цзиньпин решением пленума избран председателем Военного совета ЦК Компартии Китая.

Вопрос о том, передаст ли Ху Цзиньтао своему преемнику контроль над военной сферой оставался открытым до настоящего времени. Однако, руководивший партией и Китаем последние десять лет Ху Цзиньтао, не последовал примеру бывшего китайского руководителя Цзян Цзэминя, сохранявшего за собой пост верховного главнокомандующего на протяжении почти трех лет после ухода с постов генсека партии и председателя страны, замечает РИА "Новости".

Решение пленума фактически означает переход власти в Китае к "пятому поколению" руководства: Ху Цзиньтао передал своему последователю сразу две из четырех высших руководящих должности в КНР - генерального секретаря партии и председателя военного совета ЦК партии.

Ожидается, что в марте 2013 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей Ху Цзиньтао покинет остальные две должности: председателя КНР и председателя Центрального военного совета (ЦВС).