Глава МВФ: кто бы ни стал президентом США, у него осталось два месяца

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Кто бы ни стал победителем вторничных выборов США, он должен будет противостоять этому вызову, потому что до начала 2013 года остается всего два месяца", - сказал Лагард в понедельник на пресс-конференции в Мехико, где она участвовала в заседании министров финансов и глав центральных банков G20.

Отсутствие консенсуса между правительством и Конгрессом США может привести к автоматическому и одномоментному вступлению в силу с января 2013 года мер, направленных на снижение объемов госдолга. В частности, речь идет о резком сокращении госрасходов и увеличении налогов.

По словам Лагард, это может угрожать не только экономике США, но и нанести ущерб всей мировой экономике.

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В соответствии с текстом коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20 США взяли на себя обязательства избежать резкого сокращения госрасходов. "Соединенные Штаты будут аккуратно соизмерять темпы налоговой корректировки, чтобы госфинансы страны были устойчивыми в долгосрочной перспективе, и таким образом планируют избежать сильного сокращения расходов в 2013 году", - цитирует РИА "Новости".