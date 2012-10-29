В Охотском море пропал сухогруз, перевозивший 700 тонн золотой руды
10:15, 29 октября 2012Мир
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Пропавший в Охотском море сухогруз «Амурская» перевозил семьсот тонн золотосодержащей руды.
В настоящий момент о судьбе сухогруза ничего не известно. Фото Игорь Савицкий
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
В воскресенье на судне сработал аварийный радиобуй, через какое-то время с теплохода перестали приходить сигналы, и в настоящий момент о его судьбе ничего не известно. Экипаж судна состоял из восьми человек.
Поисками сухогруза занялся ближайший к месту происшествия танкер «Новик». К нему присоединятся рыболовецкие суда «Терней» и «Капитан Гамс». Сильное волнение моря и снег с дождем в районе Шантарских островов затрудняют проведение операции.
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