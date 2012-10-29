В Охотском море пропал сухогруз, перевозивший 700 тонн золотой руды

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В воскресенье на судне сработал аварийный радиобуй, через какое-то время с теплохода перестали приходить сигналы, и в настоящий момент о его судьбе ничего не известно. Экипаж судна состоял из восьми человек.

Поисками сухогруза занялся ближайший к месту происшествия танкер «Новик». К нему присоединятся рыболовецкие суда «Терней» и «Капитан Гамс». Сильное волнение моря и снег с дождем в районе Шантарских островов затрудняют проведение операции.